Начаркина: мордовские ходоки допускают возможность поездки на юношеский ЧМ в Кению

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Мордовские ходоки Екатерина Горшенина, Салават Илькаев, Эльвира Хасанова и Сергей Кожевников после получения от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) статуса нейтральных спортсменов, не исключают своего участия в юношеском чемпионате мира в Кении. Об этом сообщила ТАСС директор Спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике Республики Мордовия Вера Начаркина.

В четверг IAAF одобрила заявки девятерых россиян для выступления на юношеском чемпионате мира 2017 года в качестве нейтральных спортсменов. Среди них оказались и четыре ходока из Мордовии. В пятницу утром главный тренер сборной России Юрий Борзаковский заявил ТАСС, что из-за соображений безопасности не рекомендует отечественным спортсменам ехать на этот турнир.

"Мы подумали и приняли решение все-таки рассмотреть возможность поездки на чемпионат мира в Кению, - заметила Начаркина. - Ведь спортсмены очень долго готовились, и нам очень жаль упускать появившуюся возможность. Что касается сопровождающих, то мы в любом случае не отпустим своих детей туда одних. Что-нибудь придумаем".

Борзаковский, в свою очередь, в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил, что он не меняет свою точку зрения. "Однако в сегодняшних условиях, когда Всероссийская федерация легкой атлетики ограничена в своих правах, она лишена возможности управлять российскими спортсменами, имеющими нейтральный статус, - заметил главный тренер сборной. - Сейчас федерация совместно со сборной командой будет делать все, чтобы помочь этим спортсменам правильно оформить документы и т. д.".

Ранее серебряный призер ОИ-1988 Родион Гатауллин, отец прыгуньи с шестом Аксаны Гатауллиной, заявил, что его дочь не поедет на чемпионат мира в Найроби.

Юношеский чемпионат мира в Кении, от участия в котором из соображений безопасности уже отказались сборные США, Великобритании, Австралии, Швейцарии, Японии и Южной Кореи, пройдет в Найроби с 12 по 16 июля.