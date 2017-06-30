Сыновья Мигеля Данни покинут футбольную школу "Зенита"

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Сыновья бывшего капитана "Зенита" Мигеля Данни - Бернарду и Франсишку - не будут продолжать занятия в академии санкт-петербургского футбольного клуба. Об этом ТАСС рассказала жена португальского футболиста Петра Гомеш.

В среду 33-летний Данни, выступавший за "Зенит" с 2008 года, подписал контракт с чешской "Славией". Санкт- петербургский клуб он покинул в качестве свободного агента.

"Мы покидаем Санкт-Петербург и переезжаем в Прагу. Дети не будут продолжать занятия в структуре "Зенита", их уже ждут в футбольной школе "Славии". Информация в интернете о том, что Бернарду и Франсишку останутся в Петербурге в футбольном интернате, не соответствует действительности", - сказала Гомеш.

Близнецы Бернарду и Франсишку родились в 2004 году. В академии "Зенита" они занимались с 2008 года.

В составе "Зенита" Данни стал трехкратным чемпионом России (2010, 2012, 2015), двукратным победителем Кубка страны (2010, 2016), обладателем Суперкубка УЕФА (2008). В 2010 году Данни был признан футболистом года в России по версии еженедельника "Футбол". Также в его активе 38 матчей и четыре гола за сборную Португалии. До перехода в "Зенит" Данни с 2005 года выступал за московское "Динамо".