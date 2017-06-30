Учебный центр AIBA на базе "Озеро Круглое" откроется 23 июля

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Учебный центр Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) откроется на подмосковной тренировочной базе "Озеро Круглое" 23 июля. Об этом объявили в пятницу на заседании тренерского совета Федерации бокса России.

Российские тренеры и судьи по боксу получат возможность повышать знания в соответствии со стандартами AIBA.

Договоренность о создании учебного центра AIBA была достигнуть 16 мая во время встречи в швейцарской Лозанне между российской делегацией и главой AIBA Чинг-Куо Ву.