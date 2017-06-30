IAAF рассчитывает, что легкоатлеты не будут выступать на Юношеском фестивале под флагом РФ

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) считает, что на летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, который пройдет во второй половине июля в Венгрии, российские легкоатлеты не должны выступать под флагом своей страны, и уведомила о своей позиции Европейский олимпийский комитет (ЕОК). Об этом сообщил ТАСС менеджер по коммуникациям IAAF Яннис Николау.

Легкоатлетический турнир на фестивале будет проходить по правилам IAAF, которая в ноябре 2015 года приняла решение о приостановлении членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в своей организации. В феврале IAAF допустила российских спортсменов в возрасте до 15 лет до международных соревнований, однако их более старшие товарищи до восстановления прежнего статуса ВФЛА могут выступать на зарубежных стартах только в нейтральном статусе и при условии наличия индивидуальных разрешений от международной федерации.

"Европейский фестиваль в Венгрии, как и летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, не являются событиями IAAF, - заметил Николау. - Но мы надеемся, что организаторы фестиваля будут уважать нашу позицию. Мы ознакомили с ней Европейский олимпийский комитет и считаем, что российские легкоатлеты должны выступать в Венгрии как нейтральные спортсмены. Возможно, они могут представлять на этом турнире свою школу или спортивный клуб".

"Как вы помните, 6 февраля Совет IAAF одобрил рекомендацию целевой группы предоставить всем легкоатлетам России в возрасте до 15 лет возможность участвовать в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов без необходимости соответствия ряду других критериев. Это решение отражает фундаментальную позицию IAAF, позволяющую всем спортсменам соревноваться на равных условиях, что особенно важно для молодых спортсменов", - заключил собеседник агентства.

Летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет с 23 по 28 июля в Дьоре, более 3,5 тысяч молодых спортсменов со всей Европы в возрасте от 14 до 18 лет будут соревноваться в десяти видах спорта: баскетбол, велоспорт, гандбол, гимнастика, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, плавание, теннис и гребля на байдарках и каноэ.