Поветкин оказался легче Руденко на 3,9 кг в преддверии боя

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин оказался легче украинца Андрея Руденко на церемонии взвешивания перед боем, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Поветкин показал на весах 103,4 кг, вес Руденко составил 107,3 кг.

Поветкин проведет поединок против Руденко 1 июля в Москве, на кону в нем будут стоять интернациональные титулы Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

В активе Поветкина 31 победа (23 - нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 - нокаутом) и два поражения.