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Поветкин оказался легче Руденко на 3,9 кг в преддверии боя

Спорт
30 июня, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Бой пройдет 1 июля в Москве, на кону в нем будут стоять интернациональные титулы Всемирной боксерской организации и Всемирной боксерской ассоциации

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Александр Поветкин

Александр Поветкин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин оказался легче украинца Андрея Руденко на церемонии взвешивания перед боем, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Поветкин показал на весах 103,4 кг, вес Руденко составил 107,3 кг.

Поветкин проведет поединок против Руденко 1 июля в Москве, на кону в нем будут стоять интернациональные титулы Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

В активе Поветкина 31 победа (23 - нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 - нокаутом) и два поражения.

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Промоутеры Поветкина не видят причин для политизации боя против Руденко

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