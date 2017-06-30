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С уважением к традициям: как развивают массовый спорт в Якутии

Спорт
30 июня, 16:32 UTC+3

ТАСС рассказывает о том, как регион развивает национальные виды спорта, о новых спортивных объектах Севера, и о самом массовом мероприятии Якутии

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Мас-рестлинг
Мас-рестлинг
Мас-рестлинг
© Андрей Голованов/ТАСС
Хапсагай
Хапсагай
Хапсагай
© Андрей Голованов/ТАСС
Во время соревнований на играх "Дети Азии"
Во время соревнований на играх "Дети Азии"
Во время соревнований на играх "Дети Азии"
© Андрей Голованов/ТАСС
Соревнования в бассейне "Чолбон"
Соревнования в бассейне "Чолбон"
Соревнования в бассейне "Чолбон"
© Андрей Голованов/ТАСС
Во время торжественной церемонии открытия игр "Дети Азии" на стадионе "Туймаада"
Во время торжественной церемонии открытия игр "Дети Азии" на стадионе "Туймаада"
Во время торжественной церемонии открытия игр "Дети Азии" на стадионе "Туймаада"
© Андрей Голованов/ТАСС
Во время соревнований на играх "Дети Азии"
Во время соревнований на играх "Дети Азии"
Во время соревнований на играх "Дети Азии"
© Андрей Голованов/ТАСС
Мас-рестлинг
Мас-рестлинг
Мас-рестлинг
© Андрей Голованов/ТАСС
Во время соревнований на играх "Дети Азии"
Во время соревнований на играх "Дети Азии"
Во время соревнований на играх "Дети Азии"
© Андрей Голованов/ТАСС
Хапсагай
Хапсагай
Хапсагай
© Андрей Голованов/ТАСС
Стадион "Туймаада"
Стадион "Туймаада"
Стадион "Туймаада"
© Андрей Голованов/ТАСС
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Мас-рестлинг
© Андрей Голованов/ТАСС
Хапсагай
© Андрей Голованов/ТАСС
Во время соревнований на играх "Дети Азии"
© Андрей Голованов/ТАСС
Соревнования в бассейне "Чолбон"
© Андрей Голованов/ТАСС
Во время торжественной церемонии открытия игр "Дети Азии" на стадионе "Туймаада"
© Андрей Голованов/ТАСС
Во время соревнований на играх "Дети Азии"
© Андрей Голованов/ТАСС
Мас-рестлинг
© Андрей Голованов/ТАСС
Во время соревнований на играх "Дети Азии"
© Андрей Голованов/ТАСС
Хапсагай
© Андрей Голованов/ТАСС
Стадион "Туймаада"
© Андрей Голованов/ТАСС

Еще в 2013 году президент России Владимир Путин на встрече с членами совета по межнациональным отношениям дал понять, что национальным видам спорта необходимо развиваться как массовым и общедоступным. В их числе немалая доля приходится на Республику Саха (Якутия), стоящая особняком благодаря своей богатой истории и культуре. О том, как регион развивает эти виды, о новых спортивных объектах Севера, и о самом массовом мероприятии Якутии в материале ТАСС.

Республика Саха (Якутия) уникальный регион, ведь здесь представлены более 240 национальных видов спорта. Самым популярным стал мас-рестлинг, он уже вышел на всероссийский и международный уровень - ежегодно проводятся не только чемпионаты России, но уже и мировые первенства, последнее собрало представителей из 35 стран.

Несмотря на, казалось бы, простую суть вида - перетягивание палки, развитие мас-рестлинг получил не только в странах бывшего СССР, но и "добрался" Австралии и Океании, Бразилии, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, США, Филиппин и Шри Ланки. Там уже появились свои федерации этого вида спорта.

Галерея
18 фото
© Владимир Гердо/ТАСС

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Немало поклонников и у национальной борьбы "хапсагай", что в переводе означает "проворный", "ловкий", "быстрый". Суть ее в том, чтобы свалить или бросить соперника, заставимв его коснуться земли третьей точкой. Запрещаются лишь захваты за пальцы, за голову двуя руками, и, конечно, грубая и жестокая борьба. Неслучайно именно турнир по хапсагаю традиционно является венцом главного праздника народов Саха - "Ысыах" (день летнего солнцестояния). А его приемами прославились знаменитые якутские борцы-олимпийцы - Роман Дмитриев, Павел Пинигин и Александр Иванов. В 2010 году хапсагай был признан Международной федерацией объединенных стилей борьбы (с 2014 года UWW - Объединенный мир борьбы).

Одними из самых зрелищных и понятных для широкого круга являются соревнования по традиционным видам хозяйствования, например, соревнования по заготовке и рубке дров, рыбалке, сенокосу. Широк спектр настольных игр - тыксаан, хабылык, хаамыска, тырыынка и многие другие. Основной целевой аудиторией которых являются дети, которые посредством этих игр овладевают навыками счета и тренируют руки к письму.

Спорт - национальное достояние

Республика бережно относится и развивает национальные виды, которые по праву можно считать достоянием всей страны. Якутия обеспечивает необходимую поддержку национальным видам спорта и за счет внимания местных властей, и за счет наличия необходимой инфраструктуры. Якутску есть чем похвастаться в этом плане, но, по словам министра спорта республики Георгия Балакшина, в такой же инфраструктуре нуждаются и остальные регионы республики.

"Если брать город Якутск, то можно сказать, что в нем есть все для развития национальных видов спорта, а если смотреть наши северные районы, то, конечно, хотелось бы за счет федеральной целевой программы построить объекты для развития традиционных видов спорта. Ранее в рамках ФЦП такой центр был построен в поселке Чокурдах, а теперь у нас в планах возведение подобного объекта в Николаевске", - заявил Балакшин.

В Якутске уже функционирует республиканский центр национальных видов спорта "Модун", который был отреставрирован в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы". Комплекс был расширен за счет возведения универсального игрового зала на 350 зрительских мест и прыжкового манежа длиной 63 метра, что добавилось мужскому и женскому тренажерному залу, малому паркетному залу для фитнеса и танцевальных дисциплин. Это позволяет более широко проводить спортивно-оздоровительные мероприятия для населения, уроки физкультуры, культурно-массовые мероприятия, выставки и ярмарки.

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"Дети Азии" - главный спортивный праздник республики

Якутия с 1996 года является столицей такого масштабного спортивного праздника, как международные игры "Дети Азии". В 2016 году республика провела шестые по счету игры, участниками которого стал 2821 спортсмен из 38 стран. Программа "Детей Азии" состояла как из олимпийских, так и из национальных видов спорта, среди которых самые массовые и популярные мас-рестлинг и хапсагай. Победителями командного зачета игр стали спортсмены Сибири, завоевавшая 49 золотых медалей, на втором месте команда Якутии (27 золотых медали), на третьем - сборная Казахстана (25).

Помимо центра "Модун", республика с помощью ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы" подготовила еще несколько площадок для проведения игр "Дети Азии". Спорткомплекс "Триумф" уникален тем, что это единственное место в мире, где футбольное поле сооружено на сваях. Помимо этого, комплекс предоставляет комфортные условия для занятия боксом, борьбой, бегом, прыжками в длину, высоту и с шестом. В бассейне олимпийского типа "Чолбон", который был введен в эксплуатацию в 2012 году, проходили соревнования по плаванию. Помимо этого, в состав комплекса входят тренажерные залы, залы для занятия спортивной гиманстикой и настольным теннисом. "В нашей республике есть вся необходимая инфраструктура, чтобы проводить такой масштабный спортивный праздник, как "Дети Азии", - отметил Балакшин.

По решению Международного комитета игр, следующие соревнования "Дети Азии" пройдут в Монголии, что, по словам официальных лиц, будет способствовать продвижению бренда игр и межгосударственному общению. "Игры вернутся в Якутию в 2024 году, а потом республика будет чередовать проведение турнира с Монголией", - сообщил министр спорта республики.

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В Якутии появляются новые спортивные объекты

Республика Саха (Якутия) стала одним из самых активных участников ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы", что помогло вывести местную материально-техническую базу на более высокий уровень.

Балакшин высказал уверенность, что республика сохранит активность и в период реализации новой ФЦП. "В этом году при поддержке федерального бюджета у нас будут построены два современных спортивных объекта - спортивный зал в городе Вилюйск и многофункциональный спортивный зал в селе Верхневилюйск. В Вилюйске объект уже введен в эксплуатацию, в Верхневилюйске это будет сделано в течение месяца, к старту спартакиады по национальным видам спорта. Уверен, что данные объекты будут пользоваться огромной популярностью среди всех групп населения", - заявил министр спорта республики.

"В будущем мы будем претендовать на объекты, которые будут строиться в селе Амга, часть финансирования на следующий год уже заложена на это. В этом селе будут построены культурно-спортивный комплекс и стандартный стадион на три тысячи посадочных мест и с подтрибунным помещением, где будет манеж с кругом на 200 метров", - резюмировал он.

Суровый климат - не помеха для возведения спортивных объектов

Непростые климатические условия усложняют процесс возведения спортивных сооружений - например, в несколько раз увеличивает затраты на транспортировку строительных материалов. "В плане климатических условий у нас очень специфический и сложный регион, - сказал Балакшин. - Если строить объект где-то на севере, то завоз материала становится в два-три раза дороже, плюс в условиях крайнего севера фактически все объекты строятся на сваях, это тоже влечет удорожание работ. Это особенности нашей республики – диапазон температур достигает почти ста градусов, такова реальность".

"Если есть софинансирование строительства со стороны государства, то республика свою долю обязательно вкладывает. Не было таких объектов, где было государственное софинансирование, а мы бы отказались от своей доли. Ряд объектов мы были вынуждены убрать из-за уменьшения уровня финансирования, но все те сооружения, которые мы хотели построить к нашим играм, были возведены", - добавил он.

Развитие спортивной инфраструктуры в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) выделено в целое направление в рамках новой ФЦП. Два ключевых направления этого раздела программы – создание условий для занятия массовым спортом на Дальнем Востоке, а также строительство инфраструктуры федеральных спортивно-тренировочных центров для подготовки спортсменов сборных команд России.

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Всего до 2020 года в рамках реализации программы в ДФО планируется построить 12 современных физкультурно-оздоровительных комплексов для массового спорта и 3 спортивных объекта в составе федеральных спортивно-тренировочных центров, ряд объектов также будут реконструированы при участии федерального бюджета.

Кроме того, в рамках программы будет развиваться инфраструктура детско-юношеских спортивных школ и школ олимпийского резерва в ДФО. В рамках ФЦП ряд этих учреждений получат современное оборудование и искусственные футбольные покрытия.

На реализацию федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы" выделено свыше 93 млрд рублей. В рамках новой ФЦП будет построено 352 физкультурно-спортивных объекта шаговой доступности, реконструировано 15 спортивных объектов в спортивно-тренировочных центрах, 26 спортивных объектов в подведомственных Министерству спорта образовательных организациях, будет введено в эксплуатацию 17 региональных спортивно-тренировочных центров и более 200 футбольных полей с искусственным покрытием.

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