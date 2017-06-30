С уважением к традициям: как развивают массовый спорт в Якутии

Еще в 2013 году президент России Владимир Путин на встрече с членами совета по межнациональным отношениям дал понять, что национальным видам спорта необходимо развиваться как массовым и общедоступным. В их числе немалая доля приходится на Республику Саха (Якутия), стоящая особняком благодаря своей богатой истории и культуре. О том, как регион развивает эти виды, о новых спортивных объектах Севера, и о самом массовом мероприятии Якутии в материале ТАСС.

Республика Саха (Якутия) уникальный регион, ведь здесь представлены более 240 национальных видов спорта. Самым популярным стал мас-рестлинг, он уже вышел на всероссийский и международный уровень - ежегодно проводятся не только чемпионаты России, но уже и мировые первенства, последнее собрало представителей из 35 стран.

Несмотря на, казалось бы, простую суть вида - перетягивание палки, развитие мас-рестлинг получил не только в странах бывшего СССР, но и "добрался" Австралии и Океании, Бразилии, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, США, Филиппин и Шри Ланки. Там уже появились свои федерации этого вида спорта.

Немало поклонников и у национальной борьбы "хапсагай", что в переводе означает "проворный", "ловкий", "быстрый". Суть ее в том, чтобы свалить или бросить соперника, заставимв его коснуться земли третьей точкой. Запрещаются лишь захваты за пальцы, за голову двуя руками, и, конечно, грубая и жестокая борьба. Неслучайно именно турнир по хапсагаю традиционно является венцом главного праздника народов Саха - "Ысыах" (день летнего солнцестояния). А его приемами прославились знаменитые якутские борцы-олимпийцы - Роман Дмитриев, Павел Пинигин и Александр Иванов. В 2010 году хапсагай был признан Международной федерацией объединенных стилей борьбы (с 2014 года UWW - Объединенный мир борьбы).

Одними из самых зрелищных и понятных для широкого круга являются соревнования по традиционным видам хозяйствования, например, соревнования по заготовке и рубке дров, рыбалке, сенокосу. Широк спектр настольных игр - тыксаан, хабылык, хаамыска, тырыынка и многие другие. Основной целевой аудиторией которых являются дети, которые посредством этих игр овладевают навыками счета и тренируют руки к письму.

Спорт - национальное достояние

Республика бережно относится и развивает национальные виды, которые по праву можно считать достоянием всей страны. Якутия обеспечивает необходимую поддержку национальным видам спорта и за счет внимания местных властей, и за счет наличия необходимой инфраструктуры. Якутску есть чем похвастаться в этом плане, но, по словам министра спорта республики Георгия Балакшина, в такой же инфраструктуре нуждаются и остальные регионы республики.

"Если брать город Якутск, то можно сказать, что в нем есть все для развития национальных видов спорта, а если смотреть наши северные районы, то, конечно, хотелось бы за счет федеральной целевой программы построить объекты для развития традиционных видов спорта. Ранее в рамках ФЦП такой центр был построен в поселке Чокурдах, а теперь у нас в планах возведение подобного объекта в Николаевске", - заявил Балакшин.

В Якутске уже функционирует республиканский центр национальных видов спорта "Модун", который был отреставрирован в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы". Комплекс был расширен за счет возведения универсального игрового зала на 350 зрительских мест и прыжкового манежа длиной 63 метра, что добавилось мужскому и женскому тренажерному залу, малому паркетному залу для фитнеса и танцевальных дисциплин. Это позволяет более широко проводить спортивно-оздоровительные мероприятия для населения, уроки физкультуры, культурно-массовые мероприятия, выставки и ярмарки.

"Дети Азии" - главный спортивный праздник республики

Якутия с 1996 года является столицей такого масштабного спортивного праздника, как международные игры "Дети Азии". В 2016 году республика провела шестые по счету игры, участниками которого стал 2821 спортсмен из 38 стран. Программа "Детей Азии" состояла как из олимпийских, так и из национальных видов спорта, среди которых самые массовые и популярные мас-рестлинг и хапсагай. Победителями командного зачета игр стали спортсмены Сибири, завоевавшая 49 золотых медалей, на втором месте команда Якутии (27 золотых медали), на третьем - сборная Казахстана (25).

Помимо центра "Модун", республика с помощью ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы" подготовила еще несколько площадок для проведения игр "Дети Азии". Спорткомплекс "Триумф" уникален тем, что это единственное место в мире, где футбольное поле сооружено на сваях. Помимо этого, комплекс предоставляет комфортные условия для занятия боксом, борьбой, бегом, прыжками в длину, высоту и с шестом. В бассейне олимпийского типа "Чолбон", который был введен в эксплуатацию в 2012 году, проходили соревнования по плаванию. Помимо этого, в состав комплекса входят тренажерные залы, залы для занятия спортивной гиманстикой и настольным теннисом. "В нашей республике есть вся необходимая инфраструктура, чтобы проводить такой масштабный спортивный праздник, как "Дети Азии", - отметил Балакшин.

По решению Международного комитета игр, следующие соревнования "Дети Азии" пройдут в Монголии, что, по словам официальных лиц, будет способствовать продвижению бренда игр и межгосударственному общению. "Игры вернутся в Якутию в 2024 году, а потом республика будет чередовать проведение турнира с Монголией", - сообщил министр спорта республики.

В Якутии появляются новые спортивные объекты

Республика Саха (Якутия) стала одним из самых активных участников ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы", что помогло вывести местную материально-техническую базу на более высокий уровень.

Балакшин высказал уверенность, что республика сохранит активность и в период реализации новой ФЦП. "В этом году при поддержке федерального бюджета у нас будут построены два современных спортивных объекта - спортивный зал в городе Вилюйск и многофункциональный спортивный зал в селе Верхневилюйск. В Вилюйске объект уже введен в эксплуатацию, в Верхневилюйске это будет сделано в течение месяца, к старту спартакиады по национальным видам спорта. Уверен, что данные объекты будут пользоваться огромной популярностью среди всех групп населения", - заявил министр спорта республики.

"В будущем мы будем претендовать на объекты, которые будут строиться в селе Амга, часть финансирования на следующий год уже заложена на это. В этом селе будут построены культурно-спортивный комплекс и стандартный стадион на три тысячи посадочных мест и с подтрибунным помещением, где будет манеж с кругом на 200 метров", - резюмировал он.

Суровый климат - не помеха для возведения спортивных объектов

Непростые климатические условия усложняют процесс возведения спортивных сооружений - например, в несколько раз увеличивает затраты на транспортировку строительных материалов. "В плане климатических условий у нас очень специфический и сложный регион, - сказал Балакшин. - Если строить объект где-то на севере, то завоз материала становится в два-три раза дороже, плюс в условиях крайнего севера фактически все объекты строятся на сваях, это тоже влечет удорожание работ. Это особенности нашей республики – диапазон температур достигает почти ста градусов, такова реальность".

"Если есть софинансирование строительства со стороны государства, то республика свою долю обязательно вкладывает. Не было таких объектов, где было государственное софинансирование, а мы бы отказались от своей доли. Ряд объектов мы были вынуждены убрать из-за уменьшения уровня финансирования, но все те сооружения, которые мы хотели построить к нашим играм, были возведены", - добавил он.

Развитие спортивной инфраструктуры в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) выделено в целое направление в рамках новой ФЦП. Два ключевых направления этого раздела программы – создание условий для занятия массовым спортом на Дальнем Востоке, а также строительство инфраструктуры федеральных спортивно-тренировочных центров для подготовки спортсменов сборных команд России.

Всего до 2020 года в рамках реализации программы в ДФО планируется построить 12 современных физкультурно-оздоровительных комплексов для массового спорта и 3 спортивных объекта в составе федеральных спортивно-тренировочных центров, ряд объектов также будут реконструированы при участии федерального бюджета.

Кроме того, в рамках программы будет развиваться инфраструктура детско-юношеских спортивных школ и школ олимпийского резерва в ДФО. В рамках ФЦП ряд этих учреждений получат современное оборудование и искусственные футбольные покрытия.

На реализацию федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы" выделено свыше 93 млрд рублей. В рамках новой ФЦП будет построено 352 физкультурно-спортивных объекта шаговой доступности, реконструировано 15 спортивных объектов в спортивно-тренировочных центрах, 26 спортивных объектов в подведомственных Министерству спорта образовательных организациях, будет введено в эксплуатацию 17 региональных спортивно-тренировочных центров и более 200 футбольных полей с искусственным покрытием.