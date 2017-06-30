ЕОК не поддержит IAAF и разрешит юным легкоатлетам выступить на Фестивале под флагом РФ

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Исполком Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) выступает категорически против позиции Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), согласно которой российские легкоатлеты на летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Венгрии должны выступать как нейтральные спортсмены. Об этом сообщил ТАСС член исполкома ЕОК Александр Козловский.

Летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет с 23 по 28 июля в Дьоре, более 3,5 тысяч молодых спортсменов со всей Европы в возрасте от 14 до 18 лет будут соревноваться в десяти видах спорта: баскетбол, велоспорт, гандбол, гимнастика, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, плавание, теннис и гребля на байдарках и каноэ. Легкоатлетический турнир на Фестивале будет проходить по правилам IAAF, которая в ноябре 2015 года приняла решение о приостановлении членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в своей организации. В феврале IAAF допустила российских спортсменов в возрасте до 15 лет до международных соревнований, однако их более старшие товарищи до восстановления прежнего статуса ВФЛА могут выступать на зарубежных стартах только в нейтральном статусе и при условии наличия индивидуальных разрешений от международной федерации.

"Нам важно, чтобы все российские спортсмены выступали в Венгрии в российской форме и под российским флагом, - подчеркнул Козловский. - То, что сейчас предлагается Международной федерацией легкой атлетики, для нас недопустимо и неприемлемо. Они требуют распространить санкции, которые были наложены на взрослых спортсменов, теперь и на детей".

"Нас с президентом IAAF Себастьяном Коу связывают долгие годы близких взаимоотношений, и я готов в лицо сказать ему, что это недопустимо, - продолжил собеседник агентства. - Я сейчас в том возрасте, что могу и пропустить какое-то спортивное событие, но на венгерский фестиваль я поеду на весь срок и буду наблюдать, чтобы были соблюдены все требования ЕОК в отношении российских спортсменов. Мою позицию также разделяет исполняющий обязанности президента ЕОК и большинство нашего исполкома".

Козловский отметил, что, в случае, если IAAF будет продолжать стоять на своем, ЕОК готов провести на фестивале соревнования по легкой атлетике и без участия Европейской легкоатлетической ассоциации. "То, что делает сейчас IAAF, является ярким примером введения коллективной ответственности за проступки отдельных личностей. Федерация хочет, чтобы дети отвечали за то, что когда-то сделали какие-то взрослые люди", - подчеркнул собеседник агентства.

"Повторюсь Европейский олимпийский комитет выступает за то, чтобы в спорте торжествовала справедливость и правил закон. Для нас распространять санкции на детей неприемлемо, поэтому как хозяева Европейского олимпийского фестиваля мы такое допустить не можем. Именно эту позицию мы выработали неделю назад на нашей последней встрече в Брюсселе", - заключил Козловский.