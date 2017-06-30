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Кузнецов сыграет с Хачановым в первом круге Уимблдона

Спорт
30 июня, 13:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Светлана Кузнецова сыграет с теннисисткой из квалификации

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Карен Хачанов

Карен Хачанов

© EPA/TATYANA ZENKOVICH

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российские теннисисты Карен Хачанов (30-й номер "посева") и Андрей Кузнецов сыграют друг с другом в первом круге одиночного разряда Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Жеребьевка состоялась в пятницу. В других парах, где выступят российские теннисисты, Михаил Южный встретится с французом Николя Маю, Даниил Медведев сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой (5), Евгений Донской проведет поединок против немца Александра Зверева (10), а Дмитрию Турсунову будет противостоять итальянец Фабио Фоньини.

Первая "ракетка" мира британец Энди Маррей встретится с соперником из квалификации.

В женском одиночном разряде турнира Дарья Касаткина (29) сыграет с китаянкой Чжен Сайсай, Екатерина Александрова встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой (14), Наталья Вихлянцева будет противостоять хорватке Донне Векич, Евгения Родина сыграет с чешкой Каролиной Плишковой (3), Светлана Кузнецова (7), Елена Веснина (15), Анастасия Павлюченкова (16), Ирина Хромачева и Екатерина Макарова сыграют с теннисистками из квалификации.

Лидер мирового рейтинга немка Ангелик Кербер также встретится с соперницей из квалификации.

Основной раунд Уимблдона стартует в Лондоне 3 июля, а завершится 16 июля.

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