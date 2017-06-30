Координационная комиссия Международного олимпийского комитета посетила Токио с инспекцией

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Координационная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) в четвертый раз посетила с инспекцией Токио, который примет летнюю Олимпиаду в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Члены координационной комиссии посетили ряд объектов в спортивном кластере Аоми, в том числе олимпийскую деревню. Комиссия осталась довольна ходом подготовки столицы Японии к Олимпийским играм.

"При поддержке оргкомитета "Токио-2020" мы добавили 15 новых видов спорта в олимпийскую программу, обеспечивая большее гендерное равенство и сокращая при этом общее количество участников, - сказал глава координационной комиссии Джон Коутс. - В ходе обсуждений на этой неделе мы выявили несколько способов, которые принесут пользу спортсменам и позволят Токио привлечь людей, которые раньше не проявляли интереса к Олимпийским играм. Увидев продолжающуюся работу над развитием набережной и деятельность по привлечению зрителей, мы покидаем Токио в предвкушении этой Олимпиады".