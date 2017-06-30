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Футбольный турнир пройдет в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи

Спорт
30 июня, 14:09 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 30, июня. /ТАСС

Фестиваль пройдет с 14 по 22 октября 2017 года

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СОЧИ, 30 июня. /ТАСС/. Футбольный турнир будет организован в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), который пройдет в октябре в Сочи. Об этом сообщила в пятницу журналистам руководитель департамента по работе с волонтерами АНО "Исполнительная дирекция спортивных проектов" Анна Захматова.

"Будут организованы любительские матчи - это будут команды, сформированные на фестивале. Будут болельщики из числа участников и волонтеров. У участников [матчей] будет возможность почувствовать себя известными футболистами", - сказала Захматова.

Как отметил председатель Национального подготовительного комитета фестиваля Григорий Петушков, на форуме будут организованы дискуссионные площадки, на которых молодежь сможет обсудить такие темы, как экология, образование, культура, политика, международные отношения. "На фестивале [также] будет предусмотрена открытая трибуна, когда желающие смогут предложить любую тему дискуссии. <...> Но и безусловно, помимо дискуссионной программы, будут и спортивные, и культурные, и творческие события предусмотрены", - отметил он.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. В первые дни фестиваля около 2 тысяч иностранных участников посетят российские города, где для них будут подготовлены региональные программы.

Участниками форума станут более 20 тысяч молодых людей, в том числе представители НКО, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из почти 190 стран мира. Как подчеркивают организаторы, фестиваль призван консолидировать молодежное мировое сообщество вокруг идеи справедливости, укреплять международные связи, а также "развивать межнациональное и межкультурное взаимодействие".

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