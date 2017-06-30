Халк и Виллаш-Боаш дисквалифицированы на два матча чемпионата Китая

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Главный тренер китайского клуба "Шанхай СИПГ" португалец Андре Виллаш-Боаш и бразильский футболист команды Халк дисквалифицированы на два матча чемпионата Китая. Об этом сообщает агентство AFP, со ссылкой на пресс-службу Китайской футбольной ассоциации (КФА).
Ранее бразилец Оскар, являющийся одноклубником Халка, получил восьмиматчевую дисквалификацию за то, что спровоцировал массовую драку во время матча. Халк решил поддержать партнера по команде и сфотографировался в футболке с надписью "Nothing to do, nothing to say" ("Ничего не делать, ничего не говорить"). Виллаш-Боаш также публично высказывал недовольство по поводу принятого решения КФА.
Организация также обязала выплатить "Шанхай СИПГ" штраф в размере €12,9 тыс.
Инцидент с участием Оскара произошел 18 июня. В конце первого тайма матча 13-го тура чемпионата Китая между "Шанхай СИПГ" и "Гуанчжоу Фули" (1:1) он дважды ударил мячом по футболистам команды соперника. Такие действия бразильца спровоцировали массовую драку во время игры, по итогам эпизода с поля были удалены Ли Тисян из "Гуанчжоу" и Фу Хуань из "Шанхая". Оскар, помимо дисквалификации, был оштрафован на €5240.