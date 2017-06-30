Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Багдасарян, Емельянов и Анохин стали старшими тренерами сборной России по боксу

Спорт
30 июня, 15:17 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Ранее Эдуард Кравцов был утвержден на посту главного тренера сборной России

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Сергей Багдасарян, Юрий Емельянов и Сергей Анохин назначены старшими тренерами сборной России по боксу. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Эдуард Кравцов.

"Старшими тренерами стали Сергей Багдасарян, Юрий Емельянов и Сергей Анохин", - сказал Кравцов.

Ранее Кравцов был утвержден на посту главного тренера сборной России. Он сменил Олега Меньшикова, отправленного в отставку после неудовлетворительного выступления команды на чемпионате Европы в Харькове.

На этом турнире сборная России завоевала пять наград (две золотые, две серебряные и одну бронзовую) и заняла второе общекомандное место. Первые стали украинцы, завоевавшие шесть медалей (3-1-2).

Смотрите также

Эксперт: Федерация бокса России дала мало времени тренеру мужской сборной Меньшикову

Тренерский штаб мужской сборной России по боксу будет полностью обновлен

Меньшиков заявил, что не будет тренировать сборные России по боксу

Федерация: тренерский штаб сборной России по боксу неудовлетворительно провел ЧЕ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты сборной Германии
21
Сборная Германии разгромила команду Мексики и вышла в финал Кубка конфедераций
18
Дом чемпионов: база для подготовки российских олимпийцев УТЦ "Новогорск"
20
Сборная Чили обыграла португальцев и вышла в финал Кубка конфедераций
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия приостанавливает уплату взноса в Совет Европы
2
Россия продлила контрсанкции до конца 2018 года
3
Лавров сравнил обвинения США в адрес России с анекдотом про Чапаева
4
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
5
Аграмунт считает, что кампанию против него организовала Украина
6
МИД: в ПАСЕ развернута кампания по преследованию против сторонников диалога с Россией
7
Взлет с "Прибоя": какими будут российские вертолетоносцы
Темы дня
Загрузка...
Реклама