Багдасарян, Емельянов и Анохин стали старшими тренерами сборной России по боксу

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Сергей Багдасарян, Юрий Емельянов и Сергей Анохин назначены старшими тренерами сборной России по боксу. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Эдуард Кравцов.

"Старшими тренерами стали Сергей Багдасарян, Юрий Емельянов и Сергей Анохин", - сказал Кравцов.

Ранее Кравцов был утвержден на посту главного тренера сборной России. Он сменил Олега Меньшикова, отправленного в отставку после неудовлетворительного выступления команды на чемпионате Европы в Харькове.

На этом турнире сборная России завоевала пять наград (две золотые, две серебряные и одну бронзовую) и заняла второе общекомандное место. Первые стали украинцы, завоевавшие шесть медалей (3-1-2).