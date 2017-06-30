ВФЛА надеется вернуть международный статус Мемориалу Знаменских к 2018 году

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ВФЛА надеется вернуть международный статус Мемориалу Знаменских к 2018 годуСпорт 30 июня, 15:19
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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) надеется, что Мемориалу Знаменских будет возвращен международный статус к 2018 году. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил спортивный директор организации Андрей Крупорушников.
Очередной Мемориал Знаменских пройдет с 1 по 2 июля в подмосковном Жуковском.
"Это будет большой спортивный праздник, уже традиционный для Жуковского. Мы надеемся, что его посетит много зрителей, особенно детей и юношей. Федерация надеется, что к 2018 году Мемориал Знаменских вернет международный статус и мы сможем принять сильнейших легкоатлетов", - заявил Крупорушников.
Как заявил спортивный директор ВФЛА, победители соревнований получат призовые в размере 300 тысяч рублей. Федерация установила дополнительные премиальные для тех легкоатлетов, кто установит рекорд, - 200 тысяч рублей.
Мемориал братьев Знаменских - международные соревнования по легкой атлетике, которые проводятся с 1949 года. Они посвящены братьям Георгию и Серафиму Знаменским - легендарным бегунам 1930-х годов.