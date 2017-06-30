Борзаковский надеется, что РУСАДА будет плотнее работать с российскими легкоатлетами

Легкоатлетка Ласицкене считает, что Мемориал Знаменских будет хорошей подготовкой перед ЧМСпорт 30 июня, 15:51
Борзаковский надеется, что РУСАДА будет плотнее работать с российскими легкоатлетамиСпорт 30 июня, 15:46
Взлет с "Прибоя": какими будут российские вертолетоносцыАрмия и ОПК 30 июня, 15:40
В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы агрегаторов таксиЭкономика и бизнес 30 июня, 15:40
Холдинг "Швабе" начал производить на Урале уличные светильники с экономией 30% энергииЭкономика и бизнес 30 июня, 15:37
Количество обращений к "Яндекс.Погоде" выросло в шесть раз из-за грозы в МосквеМосква 30 июня, 15:30
Крупорушников: IAAF может принять решение о восстановлении в правах ВФЛА 2 или 3 августаСпорт 30 июня, 15:29
Россия приостанавливает уплату взноса в Совет ЕвропыПолитика 30 июня, 15:22
ВФЛА надеется вернуть международный статус Мемориалу Знаменских к 2018 годуСпорт 30 июня, 15:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский надеется, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в будущем будет плотнее работать с членами национальной команды. Об этом он заявил на пресс-конференции в ТАСС.
Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) допустило РУСАДА к проведению тестирований и планированию допинг-тестов под наблюдением международных экспертов и Британского антидопингового агентства.
"Пока мы сдаем не так много тестов, потому что мало сборников. Надеюсь, что количество тестов будет увеличиваться, а РУСАДА после частичного восстановления своих прав будет плотнее работать с нашими спортсменами", - сообщил Борзаковский.
Тренер добавил, что состав сборной насчитывает более 400 спортсменов.
WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА.