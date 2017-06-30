Борзаковский надеется, что РУСАДА будет плотнее работать с российскими легкоатлетами

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский надеется, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в будущем будет плотнее работать с членами национальной команды. Об этом он заявил на пресс-конференции в ТАСС.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) допустило РУСАДА к проведению тестирований и планированию допинг-тестов под наблюдением международных экспертов и Британского антидопингового агентства.

"Пока мы сдаем не так много тестов, потому что мало сборников. Надеюсь, что количество тестов будет увеличиваться, а РУСАДА после частичного восстановления своих прав будет плотнее работать с нашими спортсменами", - сообщил Борзаковский.

Тренер добавил, что состав сборной насчитывает более 400 спортсменов.

WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА.