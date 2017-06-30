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Карякин опустился на 12-е место в рейтинге FIDE

Спорт
30 июня, 16:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Владимир Крамник поднялся на вторую строчку, возглавляет рейтинг норвежец Магнус Карлсен

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Сергей Карякин

Сергей Карякин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин опустился с 11-й на 12-ю строчку в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

В активе Карякина 2773 очка. Другой российский шахматист Владимир Крамник поднялся с третьей на вторую строчку (2812). Возглавляет рейтинг норвежец Магнус Карлсен (2822), третьим идет американец Уэсли Со (2810).

В первой тройке женского рейтинга изменений не произошло. По-прежнему на первом месте находится китаянка Хоу Ифань, на втором - ее соотечественница Цзюй Вэньцзюнь, на третьем - украинка Анна Музычук. Россиянка Катерина Лагно, занимавшая в предыдущем рейтинге седьмую позицию (лучший на тот момент результат среди представительниц России) опустилась на восьмую, ее соотечественница Александра Костенюк занимает пятую строчку.

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