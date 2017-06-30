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Орлов подписал контракт с "Вашингтоном" на сумму более $30 млн

Спорт
30 июня, 17:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Российский защитник проведет в клубе НХЛ еще шесть лет

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Дмитрий Орлов

Дмитрий Орлов

© AP Photo/Nick Wass, архив

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российский защитник Дмитрий Орлов подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтоном". Об этом сообщается на официальном сайте лиги со ссылкой на генерального менеджера команды Брайана Маклеллана.

Новый контракт Орлова с "Вашингтоном" рассчитан на шесть лет. По условиям соглашения 25-летний защитник заработает $30,6 млн.

Орлов выступает за "Вашингтон" с 2011 года. В сентябре прошлого года россиянин продлил на один год контракт с клубом. Всего за команду он сыграл в 307 матчах и записал на свой счет 97 (20+77) очков.

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