Орлов подписал контракт с "Вашингтоном" на сумму более $30 млн

Стржалковский: ХК "Динамо" открыт для диалога и консультаций с КХЛСпорт 30 июня, 17:25
Российская теннисистка Потапова впервые в карьере вышла в основную сетку УимблдонаСпорт 30 июня, 17:14
Орлов подписал контракт с "Вашингтоном" на сумму более $30 млнСпорт 30 июня, 17:12
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетяхОбщество 30 июня, 17:07
ФК "Локомотив" объявил о подписании контракта с защитником Кверквелией до 2021 годаСпорт 30 июня, 17:00
Крупнейший за Уралом музей на площади 30 тыс. кв м открылся в ХакасииСибирь 30 июня, 16:56
"Швабе" разработал инновационную процедуру изготовления волоконно-оптического световодаНовости партнеров 30 июня, 16:50
Мутко: комитет по этике РФС не будет разбирать слова Лебедева о ЖирковеСпорт 30 июня, 16:48
Мутко: поле арены "Спартак" будет готово к матчу Португалия - Мексика, несмотря на штормСпорт 30 июня, 16:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российский защитник Дмитрий Орлов подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтоном". Об этом сообщается на официальном сайте лиги со ссылкой на генерального менеджера команды Брайана Маклеллана.
Новый контракт Орлова с "Вашингтоном" рассчитан на шесть лет. По условиям соглашения 25-летний защитник заработает $30,6 млн.
Орлов выступает за "Вашингтон" с 2011 года. В сентябре прошлого года россиянин продлил на один год контракт с клубом. Всего за команду он сыграл в 307 матчах и записал на свой счет 97 (20+77) очков.