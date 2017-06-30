Орлов подписал контракт с "Вашингтоном" на сумму более $30 млн

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российский защитник Дмитрий Орлов подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтоном". Об этом сообщается на официальном сайте лиги со ссылкой на генерального менеджера команды Брайана Маклеллана.

Новый контракт Орлова с "Вашингтоном" рассчитан на шесть лет. По условиям соглашения 25-летний защитник заработает $30,6 млн.

Орлов выступает за "Вашингтон" с 2011 года. В сентябре прошлого года россиянин продлил на один год контракт с клубом. Всего за команду он сыграл в 307 матчах и записал на свой счет 97 (20+77) очков.