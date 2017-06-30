Футболист голландского "Утрехта" Леувин был сбит скутером на базе клуба

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Голландский футболист Рамон Леувин получил повреждения после того, как был сбит скутером на базе своего клуба "Утрехт". Об этом сообщает голландская газета De Telegraaf.

Авария произошла утром в пятницу на базе "Утрехта" по окончании тренировки команды. Водитель скутера развил скорость более 50 километров в час и сбил Леувина.

Остальные игроки клуба и другие люди, смотревшие за тренировкой, не позволили водителю скутера скрыться с места происшествия. Леувин был доставлен в больницу.

В прошедшем сезоне "Утрехт" занял четвертое место в чемпионате Нидерландов, обеспечив участие в квалификации Лиги Европы в следующем сезоне. Леувин начинал свою карьеру в "Утрехте" в 2006 году, но покинул команду в 2008 году. В 2014-м защитник вернулся в клуб. В прошедшем сезоне он провел 40 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами.