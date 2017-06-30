УЕФА может рассмотреть вопрос введения потолка зарплат в клубном футболе

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может рассмотреть вопрос введения потолка зарплат, чтоб уменьшить пропасть, образовавшуюся между богатыми клубами Европы и всеми остальными. Об этом заявил президент УЕФА словенец Александер Чеферин, слова которого приводит агентство Reuters.
"Самые богатые клубы становятся богаче, разрыв между ними и остальными получается все больше. В будущем нам придется серьезно рассмотреть вопрос ограничения бюджетов клубов на зарплату игрокам", - сказал Чеферин.
В сентябре 2016 года Чеферин был избран новым президентом УЕФА. Он пришел на смену французу Мишелю Платини, который был отстранен от футбольной деятельности.