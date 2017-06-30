WADA лишило аккредитации лабораторию в Алма-Ате

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишило аккредитации антидопинговую лабораторию в Алма-Ате из-за несоответствия международному стандарту для лабораторий. Об этом сообщает пресс-служба WADA.
Также аккредитации была лишена лаборатория в южноафриканском Блумфонтейне. Обе лаборатории были уведомлены о лишении аккредитации 29 июня, что подразумевает под собой запрет на взятие и сбор анализов для допинг-тестирования WADA или любого другого органа. Решение WADA вступит в силу спустя 30 дней после уведомления. Решение WADA может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в течение 21 дня.
Изначально работа лаборатории в Алма-Ате была приостановлена 28 июня 2016 года на четыре месяца, позднее этот срок был продлен до 24 апреля 2017 года. По окончании этого периода эксперты WADA посчитали, что лаборатория не удовлетворяет международному стандарту и ее аккредитация должна быть аннулирована.