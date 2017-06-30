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Хоккеист "Вашингтона" Галиев решил вернуться в Россию

Спорт
30 июня, 18:36 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

В прошлом сезоне форвард выступал только за фарм-клуб, где в 56 матчах набрал 40 (21+19) очков

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Станислав Галиев

Станислав Галиев

© AP Photo/Nick Wass

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Станислав Галиев принял решение вернуться в Россию. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Марк Гандлер.

Воспитанник московского "Динамо" 25-летний Галиев на профессиональном уровне выступал только в Северной Америке - в юниорских лигах США и Канады. В 2010 году он был выбран в третьем раунде драфта НХЛ "Вашингтоном" под 86-м номером.

"Насколько я знаю, Станислав Галиев принял решение играть в России", - сказал Гандлер.

Контракт форварда с "Вашингтоном" заканчивается и теперь он станет свободным агентом. Последние пять лет форвард выступал в основном в "Херши", который является фарм-клубом "Вашингтона". В сезоне-2015/16 он провел за "Вашингтон" 24 матча, в которых отдал три передачи. Весь прошлый сезон Галиев провел в "Херши" - в 56 матчах набрал 40 (21+19) очков. В Континентальной хоккейной лиге права на Галиева принадлежат "Динамо".

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