Свищев запросит позицию ЮНИСЕФ по заявлению IAAF о выступлении юниоров РФ в Венгрии

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев запросит в российском представительстве Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) позицию организации по заявлению Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), по мнению которой, на летнем Европейском юношеском олимпийском фестиваля в Венгрии российские легкоатлеты не должны выступать под флагом своей страны. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе парламентария.
В пятницу IAAF выступила с заявлением, в котором отмечается, что на летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале во второй половине июля в Венгрии российские легкоатлеты не должны выступать под флагом своей страны. IAAF уже уведомила о своей позиции Европейский олимпийский комитет (ЕОК).
"Мы понимаем, что членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в IAAF приостановлено, но дети должны оставаться вне этой политики и ни в коем случае не попадать под сиюминутные решения спортивных функционеров. Наши юниоры не должны становиться инструментом достижения каких-либо политических целей", - заявил Свищев.
"Надо жестко отреагировать на данное заявление. Я в ближайшее время запрошу в московском представительстве ЮНИСЕФ позицию этой организации по заявлению IAAF о выступлении российских юниоров на олимпийском фестивале в Венгрии", - сказал депутат.
Легкоатлетический турнир на фестивале в Венгрии будет проходить по правилам IAAF, которая в ноябре 2015 года приняла решение о приостановлении членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в своей организации. В феврале IAAF допустила российских спортсменов в возрасте до 15 лет до международных соревнований, однако их более старшие товарищи до восстановления прежнего статуса ВФЛА могут выступать на зарубежных стартах только в нейтральном статусе и при условии наличия индивидуальных разрешений от международной федерации.