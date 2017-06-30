Российские волейболистки проиграли сербкам в решающем матче Кубка Ельцина

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу уступила команде Сербии в заключительном матче Кубка Ельцина, который завершился в Екатеринбурге. Россиянки заняли второе место на турнире.

Встреча завершилась со счетом 3-2 в пользу сербских волейболисток. В другом матче игрового дня сборная Турции оказалась сильнее команды Казахстана со счетом 3-0. Также на турнире выступала сборная Болгарии.

Победа над россиянками позволила сербкам выиграть турнир. Сборная Сербии одержала четыре победы в четырех матчах. Россиянки выиграли три из четырех матчей и заняли второе место. Третьими стали турчанки, четвертыми - болгарки, пятыми - волейболистки Казахстана.

Кубок Ельцина прошел в Екатеринбурге в 15-й раз.