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Шахматист Непомнящий сыграл вничью с Карлсеном в третий день этапа Гран-тура в Бельгии

Спорт
30 июня, 19:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Первое место после завершения турнира по быстрым шахматам занимает американец Уэсли Со, набравший 14 очков

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном и с американцем Уэсли Со, проиграв французу Максиму Вашье-Лаграву в быстрых шахматах в третий соревновательный день второго этапа серии Гран-тур, который проходит в Бельгии.

В седьмом круге другой российский гроссмейстер Владимир Крамник обыграл грузина Баадура Джобаву, Вашье-Лаграв - индийца Вишванатана Ананда, голландец Аниш Гири сыграл вничью с Карлсеном, армянин Левон Аронян - с украинцем Василием Иванчуком. В восьмом круге Крамник обыграл Иванчука, Со - Ароняна, Карлсен и Ананд свели партию вничью, как и Джобава и Гири. В девятом круге Аронян переиграл Вашье-Лаграва, Ананд - Джобаву, Крамник и Гири завершили встречу вничью, как и Иванчук с американцем Со.

Однокруговой турнир по быстрым шахматам завершился, 1-2 июля пройдет блиц в два круга.

Первое место после завершения турнира по быстрым шахматам занимает Со, набравший 14 очков. Далее идут Вашье-Лаграв (12), Карлсен (11), Гири (10), Аронян, Крамник, Непомнящий (все - по 9), Ананд (8), Иванчук (7) и Джобава (1).

Гран-тур является представительным коммерческим соревнованием, которое в нынешнем году будет состоять из пяти этапов. В августе пройдут два этапа в американском Сент-Луисе - "классический" Кубок Синкфилда и турнир по быстрым шахматам и блицу, а в ноябре-декабре запланирован турнир по классическим шахматам в Лондоне.

Общий призовой фонд тура составляет €1,2 млн.

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