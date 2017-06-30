Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кузюткин: сборной России по волейболу не хватило везения для победы в Кубке Ельцина

Спорт
30 июня, 20:20 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 30, июня. /ТАСС

Тренер отметил, что главной задачей на турнире было показать резерв национальной команды

Поделиться
Материал из 1 страницы
Владимир Кузюткин

Владимир Кузюткин

© ТАСС/Донат Сорокин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Женской команде России не хватило везения для победы в Кубке Ельцина по волейболу. Такое мнение в пятницу высказал журналистам главный тренер сборной Владимир Кузюткин.

Россиянки уступили команде Сербии в заключительном матче турнира, который завершился в Екатеринбурге. Встреча завершилась со счетом 3-2 в пользу сербских волейболисток. Сборная России заняла второе место на соревнованиях.

"Для победы не хватило везения, даже не мастерства, а в данном случае именно везения", - сказал Кузюткин.

Тренер отметил, что главной задачей было показать резерв. "Перед турниром и перед сезоном в целом была поставлена задача, мы от этой задачи отклоняться не будем. Наша задача - показать резерв, который у нас есть. Поэтому я считаю, что ту задачу, которую мы поставили, мы пока выполняем", - добавил он.

Блокирующая команды Ирина Заряжко [Королёва] в беседе с ТАСС подчеркнула, что финальная игра показала равноправие игроков в команде. "Сегодняшняя игра показала, что у нас равноправные игроки, любому есть замена. Я считаю, что тренер прав, нам чуть-чуть не хватило везения", - считает она.

Третье место заняла сборная Турции, четвертое - команда Болгарии, пятыми стали волейболистки Казахстана. Кубок Ельцина проходил в Екатеринбурге с 26 по 30 июня. Турнир состоялся в 15-й раз.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
С уважением к традициям: как развивают массовый спорт в Якутии
Футболисты сборной Германии
21
Сборная Германии разгромила команду Мексики и вышла в финал Кубка конфедераций
18
Дом чемпионов: база для подготовки российских олимпийцев УТЦ "Новогорск"
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пилот совершившего жесткую посадку под Тольятти самолета скончался
2
Ответные меры России на санкции. Досье
3
Путин и Меркель обсудили темы предстоящего саммита G20
4
Стокгольмский арбитраж взыскал с "Нафтогаза" в пользу "Газпрома" $1,7 млрд
5
Россия приостанавливает уплату взноса в Совет Европы
6
Трамп: США больше не намерены терпеть ядерные и ракетные разработки КНДР
7
В Совете Европы анализируют последствия решения РФ о приостановке взноса
Темы дня
Загрузка...
Реклама