Коби Брайант вошел в состав совета директоров оргкомитета заявки Лос-Анджелеса на ОИ-2024

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион, бывший баскетболист американец Коби Брайант вошел в состав совета директоров оргкомитета LA2024, ответственного за заявку Лос-Анджелеса на проведение летних Олимпийских игр в 2024 году. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на прямую трансляцию в социальной сети Facebook на странице LA2024.

"Я очень рад, что присоединюсь к совету директоров и постараюсь привезти Олимпийские игры в Лос-Анджелес снова", - заявил Брайант.

Брайант является двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной США. Также он пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе "Лос- Анджелес Лейкерс".

38-летний Брайант - не первый спортсмен, который вошел в совет директоров LA2024. Ранее это сделал бывший баскетболист "Лейкерс" и пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон. Лос-Анджелес уже дважды принимал Олимпийские игры - в 1932 и 1984 годах.

На проведение Олимпиады-2024 также претендует Париж. Выборы столицы Игр пройдут 13 сентября 2017 года на сессии МОК в Лиме.