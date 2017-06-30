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Молодежная сборная Германии по футболу стала чемпионом Европы

Спорт
30 июня, 23:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

В финале немцы обыграли испанцев со счетом 1:0

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Эпизод матча между молодежными сборными Германии и Испании

Эпизод матча между молодежными сборными Германии и Испании

© EPA/JACEK BEDNARCZYK

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Сборная Германии по футболу выиграла чемпионат Европы среди игроков не старше 21 года. Турнир проходил в Польше.

В финале немцы обыграли испанцев со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник Митчелл Вайзер.

Победитель молодежного чемпионата Европы 2015 года сборная Швеции не сумела выйти из группы. Команда России не вышла в финальную часть турнира, заняв пятое место в своей отборочной группе.

Немцы второй раз в своей истории одержали победу на молодежном чемпионате Европы. В 2009 году они также стали чемпионами, разгромив в финале англичан со счетом 4:0.

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