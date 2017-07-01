Празднование Олимпийского дня пройдет в столичном парке "Сокольники"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Всероссийский олимпийский день пройдет в субботу во многих регионах страны. Центральной площадкой празднований станет столичный парк "Сокольники".

В Москве праздник начнется в 11:30 мск на Фонтанной площади парка "Сокольники" с массовой зарядки. Гостей и участников ждут мастер-классы, фото- и автограф-сессии с олимпийскими чемпионами, легкоатлетические забеги на 2018 и 5000 метров, а также гала-матч по футболу среди именитых спортсменов.

В рамках праздника пройдут мастер-классы по дзюдо, конному спорту, гольфу, карате, серфингу, гребному спорту, скейтбордингу, баскетболу, спортивной гимнастике, настольному теннису, гандболу, фехтованию, спортивной борьбе, хоккею с шайбой, санному спорту. Желающие смогут проверить себя на симуляторах по различным дисциплинам, в том числе и зимним, победителей ждут памятные призы.

Церемония открытия праздника начнется в 13:00 мск. С 10:00 начнется регистрация для участия в забегах, спортивные площадки в Сокольниках будут открыты до 18:00.

Чествование олимпийцев Пхенчхана

Почетными гостями мероприятия станут представители руководства Олимпийского комитета России (ОКР) и посол Южной Кореи в Российской Федерации Пак Ро Бёк, а также спортсмены, которые выступят на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

Всероссийский олимпийский день отмечается уже 28-й раз под патронатом ОКР. Торжественные мероприятия состоятся в различных регионах страны, хотя в некоторых городах Олимпийский день прошел на прошлой неделе. Год назад центральной площадкой Олимпийского дня стала ВДНХ, а мероприятия были посвящены предстоящим летним Играм в Рио- де-Жанейро.

Международный олимпийский день отмечается 23 июня - в честь возрождения олимпийского движения в 1894 году. Идея праздника олимпийского движения возникла 70 лет назад на сессии Международного олимпийского комитета в Стокгольме.