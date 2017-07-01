Празднование Олимпийского дня пройдет в столичном парке "Сокольники"

Боксер Поветкин возвращается на ринг после двух допинг-скандаловСпорт 1 июля, 0:32
Веломногодневка "Тур де Франс" впервые за 30 лет стартует в ГерманииСпорт 1 июля, 0:24
Российские банки начали переводить бюджетников на обслуживание картами "Мир"Экономика и бизнес 1 июля, 0:01
Закон о применении больничных в электронном виде вступил в силуОбщество 1 июля, 0:00
В Москве 30 июня выпало около 70% месячной нормы осадковОбщество 30 июня, 23:59
Генассамблея ООН утвердила бюджет миротворческих операций ООН, сократив его на $570 млнМеждународная панорама 30 июня, 23:46
Молодежная сборная Германии по футболу стала чемпионом ЕвропыСпорт 30 июня, 23:36
Все дело в корове: как священное животное разделило ИндиюМеждународная панорама 30 июня, 22:30
Слуцкий: ПАСЕ стала площадкой для антидемократов и русофобовПолитика 30 июня, 22:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Всероссийский олимпийский день пройдет в субботу во многих регионах страны. Центральной площадкой празднований станет столичный парк "Сокольники".
В Москве праздник начнется в 11:30 мск на Фонтанной площади парка "Сокольники" с массовой зарядки. Гостей и участников ждут мастер-классы, фото- и автограф-сессии с олимпийскими чемпионами, легкоатлетические забеги на 2018 и 5000 метров, а также гала-матч по футболу среди именитых спортсменов.
В рамках праздника пройдут мастер-классы по дзюдо, конному спорту, гольфу, карате, серфингу, гребному спорту, скейтбордингу, баскетболу, спортивной гимнастике, настольному теннису, гандболу, фехтованию, спортивной борьбе, хоккею с шайбой, санному спорту. Желающие смогут проверить себя на симуляторах по различным дисциплинам, в том числе и зимним, победителей ждут памятные призы.
Церемония открытия праздника начнется в 13:00 мск. С 10:00 начнется регистрация для участия в забегах, спортивные площадки в Сокольниках будут открыты до 18:00.
Почетными гостями мероприятия станут представители руководства Олимпийского комитета России (ОКР) и посол Южной Кореи в Российской Федерации Пак Ро Бёк, а также спортсмены, которые выступят на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.
Всероссийский олимпийский день отмечается уже 28-й раз под патронатом ОКР. Торжественные мероприятия состоятся в различных регионах страны, хотя в некоторых городах Олимпийский день прошел на прошлой неделе. Год назад центральной площадкой Олимпийского дня стала ВДНХ, а мероприятия были посвящены предстоящим летним Играм в Рио- де-Жанейро.
Международный олимпийский день отмечается 23 июня - в честь возрождения олимпийского движения в 1894 году. Идея праздника олимпийского движения возникла 70 лет назад на сессии Международного олимпийского комитета в Стокгольме.