СМИ: клуб НБА "Индиана" обменял Пола Джорджа в "Оклахому"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Оклахома" выменял у "Индианы" форварда Пола Джорджа. Об этом сообщает телеканал ESPN.

По данным канала, в "Индиану" отправятся защитник Виктор Оладипо и центровой Домантас Сабонис. Дополнительные опции сделки пока неизвестны.

"Индиана" выбрала Джорджа на драфте 2010 года под 10-м номером. 27-летний форвард в сезоне-2016/17 набирал в среднем 23,7 очка, делал 6,6 подбора и 3,3 передачи. Четыре раза он принимал участие в Матчах всех звезд НБА. В составе сборной США является олимпийским чемпионом 2016 года. За "Оклахому" выступает самый ценный игрок прошедшего сезона разыгрывающий Расселл Уэстбрук.