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ESPN: Карри договорился о подписании рекордного контракта с "Голден Стэйт"

Спорт
1 июля, 8:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Баскетболист подпишет пятилетнее соглашение на общую сумму в $201 млн

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Стефен Карри

Стефен Карри

© EPA/PAUL BUCK

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт" Стефен Карри договорился о новом контракте с командой. Об этом в своем Twitter сообщает журналист ESPN Эдриан Войнаровски со ссылкой на агента баскетболиста.

Согласно новому соглашению, Карри получит $201 млн за пять лет, по предыдущему контракту Карри получал порядка $11 млн в год. 29-летний Карри станет первым баскетболистом в истории, контракт которого с клубом перейдет отметку в $200 млн. По информации источника, агенты игрока согласились на сделку спустя несколько минут после начала переговоров. При этом официально контракт не может быть подписан ранее 6 июля.

Ранее сообщалось, что НБА и профсоюз игроков достигли принципиальной договоренности о новом коллективном соглашении. Согласно этому соглашению, вырастет средняя зарплата игроков НБА. В настоящее время самым высокооплачиваемым игроком НБА является Леброн Джеймс, который в следующем сезоне заработает около $33 млн долларов. Баскетболист на своей официальной странице в Twitter уже поздравил Карри с новым контрактом.

Карри был задрафтован "Голден Стэйт" в 2009 году под общим седьмым номером. В составе клуба он дважды становился чемпионом НБА (2015, 2017) и дважды признавался самым ценным игроком лиги (2015, 2016). Также Карри является двукратным чемпионом мира в составе сборной США (2010, 2014).

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