Команда боксера Шафикова не будет подавать протест на результат боя с Истером

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Команда российского боксера Дениса Шафикова не будет оспаривать результат боя с американцем Робертом Истером-младшим и жаловаться на судейство. Об этом ТАСС заявил менеджер россиянина Алексей Васильев.

В 12-раундовом поединке в Толедо (США, штат Огайо) в ночь на субботу Шафиков проиграл Истеру-младшему в поединке за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 61,23 кг. Все трое судей отдали победу американцу - 120:108, 120:108, 116:112.

"Мы ничего не будем делать [с результатом боя], - сказал Васильев. - Мне не хочется касаться этой темы, потому что и так все видно. Возмущаться по этому поводу - ниже нашего достоинства. Денис показал себя с самой лучшей стороны, дрался как воин и настоящий мужчина и завоевал симпатии публики и болельщиков".

В послужном списке россиянина теперь 38 побед (20 - нокаутом), 3 поражения, 1 ничья. Истер во второй раз защитил титул чемпиона мира IBF, который завоевал в сентябре 2016 года. Он по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 20 побед (14 - нокаутом).