СМИ: футболист Терри согласился подписать контракт с "Астон Виллой"

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Бывший защитник сборной Англии и лондонского "Челси" Джон Терри согласился стать игроком бирмингемской "Астон Виллы". Об этом сообщает ESPN.
По информации источника, контракт между клубом Чемпионшипа (вторая по силе лига чемпионата Англии) с 36-летним игроком будет рассчитан на один сезон.
Терри покинул "Челси" после окончания сезона-2016/17 в связи с истечением срока контракта. Он выступал за команду на протяжении 22 сезонов. В составе лондонского клуба Терри пять раз становился чемпионом Англии, трижды выигрывал Кубок Англии, в 2012 году стал победителем Лиги Чемпионов. В прошедшем сезоне футболист провел девять матчей в премьер- лиге, в которых забил один мяч.
"Астон Вилла" по итогам минувшего сезона заняла 13-е место в Чемпионшипе.