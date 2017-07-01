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СМИ: футболист Терри согласился подписать контракт с "Астон Виллой"

Спорт
1 июля, 9:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

По данным ESPN, соглашение с 36-летним защитником будет рассчитано на один сезон

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Джон Терри

Джон Терри

© AP Photo/Frank Augstein

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Бывший защитник сборной Англии и лондонского "Челси" Джон Терри согласился стать игроком бирмингемской "Астон Виллы". Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, контракт между клубом Чемпионшипа (вторая по силе лига чемпионата Англии) с 36-летним игроком будет рассчитан на один сезон.

Терри покинул "Челси" после окончания сезона-2016/17 в связи с истечением срока контракта. Он выступал за команду на протяжении 22 сезонов. В составе лондонского клуба Терри пять раз становился чемпионом Англии, трижды выигрывал Кубок Англии, в 2012 году стал победителем Лиги Чемпионов. В прошедшем сезоне футболист провел девять матчей в премьер- лиге, в которых забил один мяч.

"Астон Вилла" по итогам минувшего сезона заняла 13-е место в Чемпионшипе.

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