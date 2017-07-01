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СМИ: футболист "Ромы" Паредес проходит медосмотр для "Зенита"

Спорт
1 июля, 10:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Сумма трансфера полузащитника "Ромы" оценивается в €25 млн

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Леандро Паредес

Леандро Паредес

© EPA/ANGELO CARCONI

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Аргентинский полузащитник итальянской "Ромы" Леандро Паредес прибыл из Буэнос-Айреса в итальянскую клинику для прохождения медосмотра перед переходом в российский "Зенит". Об этом сообщается на сайте итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что "Зенит" хочет приобрести Паредеса и готов заплатить за него €25 млн. Отмечалось, что санкт-петербургский клуб готов предложить 23-летнему футболисту контракт с зарплатой в €3 млн в год. Действующее соглашение аргентинца с "Ромой" истекает в 2019 году, его зарплата составляет €1 млн в год.

Прошлым летом итальянские СМИ также сообщали об интересе "Зенита" к полузащитнику, тогда говорилось, что российский клуб готов заплатить €15 млн.

В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах чемпионата Италии, в которых отметился тремя голами.

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