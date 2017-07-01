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Тренер: хоккеист Орлов стал важной частью "Вашингтона", и ему платят за это

Спорт
1 июля, 10:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Ранее Орлов подписал с "Вашингтоном" шестилетний контракт, по которому он заработает $30,6 млн

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Материал из 1 страницы
Дмитрий Орлов

Дмитрий Орлов

© AP/Joel Auerbach

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российский защитник Дмитрий Орлов стал важной частью клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" и получает деньги за это. Об этом сказал главный тренер команды Барри Тротц, чьи слова приводит пресс-служба НХЛ.

"Когда я пришел в команду, Орлов, в основном, был в запасе, не играл и восстанавливался после травмы, - сказал Тротц. - Мы понимали, что надо быть терпеливыми по отношению к молодому игроку, позволяя ему расти и совершать ошибки, чтобы выйти на новый уровень. Орлов превратился в хорошего игрока, важную часть команды, и ему платят за это".

В пятницу было объявлено о подписании "Вашингтона" с 25-летним Орловым шестилетнего соглашения, по которому хоккеист заработает $30,6 млн. Предыдущий контракт игрока, рассчитанный на год, истекал в конце июня. В начале недели стало известно, что "Вашингтон" сделал Орлову, который находился в статусе ограниченно свободного агента, квалификационное предложение.

В составе "Вашингтона" Орлов дважды становился победителем регулярного чемпионата НХЛ (2016, 2017). Защитник является чемпионом мира среди молодежных команд (2011), чемпионом мира (2014) и двукратным бронзовым призером этого турнира (2016, 2017).

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