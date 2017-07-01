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Россиянки заняли весь пьедестал на ЧЕ по скалолазанию в соревновании на скорость

Спорт
1 июля, 12:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Победителем стала обладатель Кубка мира 2016 года Юлия Каплина

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© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Представительницы России заняли весь пьедестал в лазании на скорость на чемпионате Европы по спортивному скалолазанию, который проходит в итальянском Капителло-ди-Фасса.

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Победителем стала обладатель Кубка мира 2016 года Юлия Каплина. Второе место заняла чемпионка мира 2016 года и чемпионка Европы - 2013 Анна Цыганова, тройку призеров замкнула Елена Ремизова. Четвертой стала также россиянка двукратная обладательница Кубка мира (2014, 2015) Мария Красавина, отставшая от Ремизовой на 0,02 секунды.

Ранее женская сборная России занимала весь пьедестал на чемпионатах Европы 2004 и 2006 годов.

В мужских соревнованиях победителем стал поляк Марчин Дженски, второе место занял украинец Даниил Болдырев. Трехкратный обладатель Кубка мира (2010, 2012, 2013) россиянин Станислав Кокорин стал бронзовым призером.

Спортивное скалолазание входит в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. В рамках Игр пройдут соревнования в соревновании на скорость у мужчин и женщин.

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