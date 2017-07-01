Итальянская клиника подтвердила, что Манолас не прибыл на медосмотр для ФК "Зенит"

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МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Футболист итальянского клуба "Рома" и сборной Греции Костас Манолас не приехал на медосмотр для санкт-петербургского "Зенита". Об этом ТАСС рассказал генеральный директор итальянской клиники "Вилла Стюарт" Бруно Туркетто.
Ранее итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что защитник в среду пройдет медобследование для "Зенита". Позже появилась информация, что Манолас отказался от прохождения медосмотра, поскольку решил не переходить в санкт-петербургский клуб.
"Да, действительно, мы ожидали Костаса на этой неделе, но, к сожалению, он к нам не приехал. Мы не знаем точную причину того, почему игрок не приехал. Возможно, стороны не договорились по контракту. В рамках профессиональной этики большего я сказать не могу", - отметил Туркетто.
Манолас перешел в "Рому" из греческого "Олимпиакоса" летом 2014 года. В сезоне-2016/17 он провел за итальянский клуб в различных турнирах 45 матчей, забив два мяча.