Два североирландских клуба объявили о контракте с одним и тем же футболистом в один день

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Чемпион и вице-чемпион Североирландской футбольной премьер-лиги "Линфилд" и "Крусейдерс" объявили о подписании контракта с защитником "Йорка" Джошем Робинсоном в один день. Оба клуба объявили о переходе футболиста в клубных аккаунтах в Twitter в пятницу с разницей в 59 минут.

Josh Robinson Is Back at Crusaders. Read story now at https://t.co/HFkWVUvEAT pic.twitter.com/XrgHgXc13b — Crusaders FC (@CrusadersFC) June 29, 2017

Первым о переходе 24-летнего североирландского защитника объявил "Линфилд", сопроводив сообщение на официальном сайте комментарием главного тренера команды Дэвида Хили. "Я рад объявить о переходе Робинсона в наш клуб. Джош - тот игрок, которым я восхищался и в ком был заинтересован. Он повысит уровень конкуренции в нашей команде", - прокомментировал подписание контракта с футболистом Хили.

"Крусейдерс" меньше чем через час сообщил о подписании соглашения с Робинсоном, отметив, что контракт с футболистом был подписан еще в начале июня. Сообщается, что футболист попросил руководство "Крусейдерса" официально объявить о его трансфере 30 июня, чтобы у него было время урегулировать контрактные формальности с предыдущей командой. Робинсон уже выступал за "Крусейдерс" в период с 2012 по 2016 год и провел в общей сложности 105 матчей и забил восемь голов.

Interview: David Healy - delighted to announce signing of Josh Robinson https://t.co/CVVj3zsn7C — Linfield FC (@OfficialBlues) June 29, 2017

По информации ESPN, оба клуба подали необходимые документы для разрешения спора в Федерацию футбола Северной Ирландии.

В минувшем сезоне "Линфилд" финишировал в чемпионате Северной Ирландии - 2016/17 на первом месте с 89 очками. "Крусейдерс" занял второе место в лиге и набрал 87 очков. Робинсон в прошедшем сезоне провел пять матчей за "Йорк".