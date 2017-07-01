Полузащитник "Спартака" Зобнин может приступить к тренировкам уже через месяц

Бречалов заявил, что планирует совместный проект с Карякиным по продвижению шахмат в РФОбщество 1 июля, 13:59
Председатель Европарламента: Гельмут Коль был гигантом историиМеждународная панорама 1 июля, 13:51
Анита Цой стала послом Дома болельщиков олимпийской команды России на ОИ-2018Спорт 1 июля, 13:40
ОКР подписал меморандум о сотрудничестве с посольством Южной Кореи в популяризации ОИ-2018Спорт 1 июля, 13:38
В Москве открылся Всероссийский олимпийский деньСпорт 1 июля, 13:35
Netflix приобрел права на показ норвежского комедийного сериала о викингахКультура 1 июля, 13:25
Сантуш: решение отпустить Роналду с Кубка конфедераций домой к детям было правильнымСпорт 1 июля, 13:23
В Москве ожидается гроза и кратковременные дождиОбщество 1 июля, 13:21
Боксер Шафиков не собирается завершать карьеру после поражения от ИстераСпорт 1 июля, 13:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Полузащитник сборной России по футболу и московского "Спартака" Роман Зобнин может приступить к тренировкам по индивидуальной программе уже через месяц. Об этом ТАСС сообщил Бруно Туркетто - генеральный директор итальянской клиники "Вилла Стюарт", где 12 июня был прооперирован Зобнин.
В первом тайме товарищеского матча между сборными Венгрии и России (0:3), который прошел 5 июня в Будапеште, 23-летний Зобнин получил травму колена.
"Операция прошла очень хорошо, мы довольны результатом и ходом восстановления после травмы, футболист уже занимается в тренажерном зале клиники. Роман побудет еще совсем немного времени под наблюдением наших специалистов, а затем мы отправим его долечиваться в структуру клуба. Если все будет хорошо, то я уверен, что уже через месяц Роман приступит к тренировкам по индивидуальной программе, а еще спустя небольшое время может начать тренировки в общей группе "Спартака", - сказал Туркетто.
"Также хотел бы отметить высокий профессионализм врачей сборной России и "Спартака". Нужно понимать, что повреждение боковой и крестообразной связки в некоторых случаях может быть серьезнее перелома. На этапе подготовки к операции крайне важна сплоченная работа всего медицинского персонала, начиная от простого хирурга и заканчивая физиотерапевтом. Могу с уверенностью сказать, что ваши врачи справились с подготовительной работой на "отлично", - отметил он.
Зобнин перешел в "Спартак" из московского "Динамо" летом 2016 года. В сезоне-2016/17 он провел за красно-белых в чемпионате России и Лиге Европы 32 матча, забив два мяча.