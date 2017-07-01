Полузащитник "Спартака" Зобнин может приступить к тренировкам уже через месяц

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Полузащитник сборной России по футболу и московского "Спартака" Роман Зобнин может приступить к тренировкам по индивидуальной программе уже через месяц. Об этом ТАСС сообщил Бруно Туркетто - генеральный директор итальянской клиники "Вилла Стюарт", где 12 июня был прооперирован Зобнин.

В первом тайме товарищеского матча между сборными Венгрии и России (0:3), который прошел 5 июня в Будапеште, 23-летний Зобнин получил травму колена.

"Операция прошла очень хорошо, мы довольны результатом и ходом восстановления после травмы, футболист уже занимается в тренажерном зале клиники. Роман побудет еще совсем немного времени под наблюдением наших специалистов, а затем мы отправим его долечиваться в структуру клуба. Если все будет хорошо, то я уверен, что уже через месяц Роман приступит к тренировкам по индивидуальной программе, а еще спустя небольшое время может начать тренировки в общей группе "Спартака", - сказал Туркетто.

"Также хотел бы отметить высокий профессионализм врачей сборной России и "Спартака". Нужно понимать, что повреждение боковой и крестообразной связки в некоторых случаях может быть серьезнее перелома. На этапе подготовки к операции крайне важна сплоченная работа всего медицинского персонала, начиная от простого хирурга и заканчивая физиотерапевтом. Могу с уверенностью сказать, что ваши врачи справились с подготовительной работой на "отлично", - отметил он.

Зобнин перешел в "Спартак" из московского "Динамо" летом 2016 года. В сезоне-2016/17 он провел за красно-белых в чемпионате России и Лиге Европы 32 матча, забив два мяча.