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Боксер Шафиков не собирается завершать карьеру после поражения от Истера

Спорт
1 июля, 13:19 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Шафиков уступил Истеру-младшему единогласным решением судей в поединке за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации

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© EPA/LOLA LEVAN

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Денис Шафиков не планирует завершать карьеру после поражения от американца Роберта Истера-младшего. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Алексей Васильев.

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Шафиков уступил Истеру-младшему единогласным решением судей в поединке за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), который прошел в ночь на субботу в американском Толедо.

"Пока сложно что-то сказать о планах. Денис заканчивать не собирается", - сказал Васильев.

32-летний Шафиков не сумел стать чемпионом мира с третьей попытки. До этого он проиграл по очкам мексиканцу Мигелю Васкесу в феврале 2014 года и по очкам кубинцу Рансесу Бартелеми в декабре 2015-го. После второго поражения он провел два поединка: выиграл у американца Джеймела Херринга техническим нокаутом в 10-м раунде и Ричарда Комми из Ганы по очкам, став претендентом на титул чемпиона мира IBF.

В послужном списке россиянина 38 побед (20 - нокаутом), три поражения, одна ничья.

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