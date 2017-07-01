В Москве открылся Всероссийский олимпийский день

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Всероссийский олимпийский день, посвященный зимним Играм в южнокорейском Пхенчхане 2018 года, открылся в Москве.

Спортивный праздник проходит в парке "Сокольники". В начале мероприятия прошли забеги на 2018 и 5000 метров для всех желающих. Участники и гости праздника также приняли участие в массовой зарядке с участием именитых спортсменов.

В церемонии открытия Всероссийского олимпийского дня приняли участие чемпионы и призеры Игр разных лет - Екатерина Боброва, Софья Великая, Альберт Демченко, Юрий Кашкаров, Борис Лагутин, Александр Лесун, Алия Мустафина, Михаил Неструев, Маргарита Мамун и Мария Пасека.

По словам главы Олимпийского комитета России Александра Жукова, подобный праздник спорта способствует формированию здорового общества. "Суть олимпийского движения заключается в том, чтобы новые поколения росли в атмосфере любви и уважения к своей родине, а такие качества как сила, достоинство и мужество, стремление достигать своих целей закладывались в человеке с ранних лет. Пропаганда этих базовых ценностей происходит через увлекательные и разнообразные соревнования на Всесроссийском олимпийском дне", - сказал Жуков в видеообращении к участникам мероприятия.

На протяжении всего дня на Фонтанной площади парка "Сокольники" будут работать площадки по олимпийским видам спорта и проводиться мастер-классы по дзюдо, гольфу, каратэ, серфингу, гребному спорту, скейтбордингу, баскетболу, спортивной гимнастике, настольному теннису, гандболу, фехтованию, спортивной борьбе, хоккею с шайбой, санному спорту, организованные при поддержке Общероссийских спортивных федераций. Кульминацией праздника станет звездный гала-матч по футболу между командами олимпийских чемпионов и призеров по летним и зимним видам спорта, который традиционно проводится в рамках Всероссийского олимпийского дня.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.