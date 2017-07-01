Потолок заплат в НБА в сезоне-2017/18 составит $99 млн

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) установила потолок зарплат на сезон-2017/18 в размере $99,093 млн. Об этом сообщает пресс- служба организации.

Уровень налога на роскошь составит $119,266 млн. Данные параметры вступают в силу 1 июля, когда клубы в "период моратория" могут начать вести переговоры со свободными агентами. Мораторий завершится 6 июля.

Минимальный объем зарплатной ведомости для клубов установлен на уровне 90% от потолка зарплат ($89,184 млн).

В сезоне-2016/17 потолок зарплат в НБА составлял $94,143.