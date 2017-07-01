Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гимнастка Мустафина пока не тренируется и все время посвящает маленькой дочери

Спорт
1 июля, 15:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Как рассказала двукратная олимпийская чемпионка, она продолжает поддерживать отношения с командой

Поделиться
Материал из 1 страницы
Алия Мустафина

Алия Мустафина

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина, которая в начале июня стала мамой, пока не думает приступать к восстановительным тренировкам и все свое время уделяет ребенку. Об этом Мустафина сообщила ТАСС

Осенью прошлого года спортсменка вышла замуж за члена сборной России по бобслею разгоняющего Алексея Зайцева, а в начале июня родила дочку, которую назвали Алисой.

"Несмотря на то, что я недавно стала мамой, я продолжаю поддерживать отношения с командой, - рассказала Мустафина. - До недавнего времени я часто ездила на базу "Озеро Круглое" и остаюсь членом коллектива. Сейчас все мои планы связаны с семьей".

"У нас все хорошо, моя маленькая дочь старается не сильно беспокоить родителей и большую часть суток спит. Спасибо бабушке, которая помогает нам, а дедушка ждет нас в деревне. В тренировочный зал я пока не начала ходить, все свое время посвящаю дочери", - подчеркнула гимнастка.

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко ранее заявила ТАСС, что рассчитывает на возвращение Мустафиной в строй и верит в ее способность подготовиться и выступить на Олимпиаде-2020 в Токио.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
С уважением к традициям: как развивают массовый спорт в Якутии
Футболисты сборной Германии
21
Сборная Германии разгромила команду Мексики и вышла в финал Кубка конфедераций
18
Дом чемпионов: база для подготовки российских олимпийцев УТЦ "Новогорск"
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
New York Post опубликовала статью о Трампе из трех слов
2
Украина отменила госрегулирование цен на продукты питания
3
СБУ обвинила спецслужбы РФ в причастности к атаке вируса Petya.A
4
В Токио вступил в силу запрет на свидания за деньги для школьниц
5
Число пострадавших от удара стихии в Москве увеличилось до 16 человек
6
Европа простилась в Страсбурге с "канцлером единства" Гельмутом Колем
7
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
Темы дня
Загрузка...
Реклама