Гимнастка Мустафина пока не тренируется и все время посвящает маленькой дочери

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МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина, которая в начале июня стала мамой, пока не думает приступать к восстановительным тренировкам и все свое время уделяет ребенку. Об этом Мустафина сообщила ТАСС
Осенью прошлого года спортсменка вышла замуж за члена сборной России по бобслею разгоняющего Алексея Зайцева, а в начале июня родила дочку, которую назвали Алисой.
"Несмотря на то, что я недавно стала мамой, я продолжаю поддерживать отношения с командой, - рассказала Мустафина. - До недавнего времени я часто ездила на базу "Озеро Круглое" и остаюсь членом коллектива. Сейчас все мои планы связаны с семьей".
"У нас все хорошо, моя маленькая дочь старается не сильно беспокоить родителей и большую часть суток спит. Спасибо бабушке, которая помогает нам, а дедушка ждет нас в деревне. В тренировочный зал я пока не начала ходить, все свое время посвящаю дочери", - подчеркнула гимнастка.
Старший тренер сборной России Валентина Родионенко ранее заявила ТАСС, что рассчитывает на возвращение Мустафиной в строй и верит в ее способность подготовиться и выступить на Олимпиаде-2020 в Токио.