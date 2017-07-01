Гимнастка Мустафина пока не тренируется и все время посвящает маленькой дочери

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина, которая в начале июня стала мамой, пока не думает приступать к восстановительным тренировкам и все свое время уделяет ребенку. Об этом Мустафина сообщила ТАСС

Осенью прошлого года спортсменка вышла замуж за члена сборной России по бобслею разгоняющего Алексея Зайцева, а в начале июня родила дочку, которую назвали Алисой.

"Несмотря на то, что я недавно стала мамой, я продолжаю поддерживать отношения с командой, - рассказала Мустафина. - До недавнего времени я часто ездила на базу "Озеро Круглое" и остаюсь членом коллектива. Сейчас все мои планы связаны с семьей".

"У нас все хорошо, моя маленькая дочь старается не сильно беспокоить родителей и большую часть суток спит. Спасибо бабушке, которая помогает нам, а дедушка ждет нас в деревне. В тренировочный зал я пока не начала ходить, все свое время посвящаю дочери", - подчеркнула гимнастка.

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко ранее заявила ТАСС, что рассчитывает на возвращение Мустафиной в строй и верит в ее способность подготовиться и выступить на Олимпиаде-2020 в Токио.