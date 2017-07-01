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Чемпионка ОИ-2016 по художественной гимнастике Мамун не теряет надежд вернуться в сборную

Спорт
1 июля, 15:19 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

В текущем сезоне Мамун пока не выступала ни на одном турнире из-за проблем со здоровьем

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Маргарита Мамун

Маргарита Мамун

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Победительница личного турнира Олимпийских игр - 2016 по художественной гимнастике Маргарита Мамун, которая из-за проблем со здоровьем вынуждена приостановить свои выступления, не теряет надежд вернуться в спорт. Об этом Мамун сообщила ТАСС.

В текущем сезоне Мамун пока не выступала ни на одном турнире.

"У меня продолжает немного болеть спина, поэтому на вопрос о точной дате моего возвращения в строй мне сложно ответить, - заметила Мамун. - Будут ли в моей жизни еще чемпионаты мира и Олимпийские игры? Все зависит от здоровья. Сейчас я понемногу хожу в тренировочный зал и продолжаю надеяться на лучшее".

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова сразу после окончания майского чемпионата Европы в Будапеште призналась журналистам, что ждет возвращения Мамун.

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