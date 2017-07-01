Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Петраков: "Томи" нужны пять-шесть футболистов во все линии

Спорт
1 июля, 15:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Главный тренер томской команды сообщил, что пока не подписал новый контракт с клубом

Поделиться
Материал из 1 страницы
Валерий Петраков

Валерий Петраков

© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Клубу Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Томь" требуется серьезное усиление перед стартом нового сезона, команде нужны не менее 5-6 новых игроков. Об этом ТАСС рассказал главный тренер томичей Валерий Петраков.

"Говорить о задачах клуба на следующий сезон преждевременно, пока команда не сформирована. Этот процесс может растянуться на месяц, может, больше. Нам нужны футболисты во все линии, как минимум 5-6 игроков", - сообщил он.

Также Петраков сообщил, что пока не подписал новый контракт с клубом.

По итогам сезона-2016/17 "Томь" заняла последнее, 16-е место и вылетела из элитного дивизиона чемпионата России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
С уважением к традициям: как развивают массовый спорт в Якутии
Футболисты сборной Германии
21
Сборная Германии разгромила команду Мексики и вышла в финал Кубка конфедераций
18
Дом чемпионов: база для подготовки российских олимпийцев УТЦ "Новогорск"
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
New York Post опубликовала статью о Трампе из трех слов
2
Украина отменила госрегулирование цен на продукты питания
3
СБУ обвинила спецслужбы РФ в причастности к атаке вируса Petya.A
4
В Токио вступил в силу запрет на свидания за деньги для школьниц
5
Число пострадавших от удара стихии в Москве увеличилось до 16 человек
6
Европа простилась в Страсбурге с "канцлером единства" Гельмутом Колем
7
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
Темы дня
Загрузка...
Реклама