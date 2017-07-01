Петраков: "Томи" нужны пять-шесть футболистов во все линии

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Клубу Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Томь" требуется серьезное усиление перед стартом нового сезона, команде нужны не менее 5-6 новых игроков. Об этом ТАСС рассказал главный тренер томичей Валерий Петраков.

"Говорить о задачах клуба на следующий сезон преждевременно, пока команда не сформирована. Этот процесс может растянуться на месяц, может, больше. Нам нужны футболисты во все линии, как минимум 5-6 игроков", - сообщил он.

Также Петраков сообщил, что пока не подписал новый контракт с клубом.

По итогам сезона-2016/17 "Томь" заняла последнее, 16-е место и вылетела из элитного дивизиона чемпионата России.