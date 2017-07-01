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Агент: футболист "Эшторила" Индио не получал предложений из России

Спорт
1 июля, 16:05 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Михаил Личков

В пятницу португальское издание A Bola сообщило, что ЦСКА и "Локомотив" сделали "Эшторилу" трансферные предложения по покупке 21-летнего Индио

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МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Российские клубы не обращались в португальский "Эшторил" по поводу перехода полузащитника Матеуса Индио. Об этом ТАСС по сообщил агент бразильского футболиста Мануэл Пиреш.

В пятницу португальское издание A Bola сообщило, что ЦСКА и "Локомотив" сделали "Эшторилу" трансферные предложения по покупке 21-летнего Индио.

"Действительно, ЦСКА и "Локомотив", а также некоторые другие российские клубы, которые примут участие в еврокубках, проявляли интерес к Матеусу. Но на сегодняшний день ни один клуб из России по игроку официального запроса ни в "Эшторил", ни мне не сделал. Скажу вам больше, португальский клуб выкупил его контракт и в данный момент полузащитник планирует остаться в Португалии", - сказал Пиреш.

Индио перешел в "Эшторил" из бразильского клуба "Васко да Гама" летом 2016 года на правах аренды. В сезоне-2016/17 он провел за португальский клуб в различных турнирах 31 матч, забив четыре мяча.

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