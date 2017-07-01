Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Агент: форвардом ЦСКА Да Костой интересуются четыре клуба НХЛ

Спорт
1 июля, 16:49 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Михаил Личков

Ранее журналист TSN Даррен Дрегер написал в Twitter о том, что Да Коста продолжит карьеру в НХЛ

Поделиться
Материал из 1 страницы
Стефан Да Коста

Стефан Да Коста

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА Стефан Да Коста имеет предложения от четырех клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом ТАСС сообщил агент 27-летнего француза Александр Черных.

Ранее журналист TSN Даррен Дрегер написал в Twitter о том, что Да Коста продолжит карьеру в НХЛ.

"На сегодняшний день у Стефана есть предложения от четырех клубов НХЛ, в данный момент ведутся переговоры, обсуждается не только финансовая сторона, но и выбирается подходящий клуб для хоккеиста. Нападающий очень хочет играть в НХЛ, но нужно понимать, что одного желания мало. Несмотря на приличное предложение от клубов, стоит осознавать, что игрок не намерен сидеть на скамейке. Если переговоры сорвутся, то будем обсуждать с ЦСКА дальнейшую карьеру игрока в клубе", - сказал Черных.

В сезоне-2016/17 Да Коста в 34 матчах за московский клуб набрал 28 очков (13 шайб + 15 передач).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
С уважением к традициям: как развивают массовый спорт в Якутии
Футболисты сборной Германии
21
Сборная Германии разгромила команду Мексики и вышла в финал Кубка конфедераций
18
Дом чемпионов: база для подготовки российских олимпийцев УТЦ "Новогорск"
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
New York Post опубликовала статью о Трампе из трех слов
2
"Сапсан" насмерть сбил двух человек на станции Крюково в Москве
3
Европа простилась в Страсбурге с "канцлером единства" Гельмутом Колем
4
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
5
Украина отменила госрегулирование цен на продукты питания
6
В Арканзасе при стрельбе в ночном клубе ранены 17 человек
7
В Токио вступил в силу запрет на свидания за деньги для школьниц
Темы дня
Загрузка...
Реклама