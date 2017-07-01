Агент: форвардом ЦСКА Да Костой интересуются четыре клуба НХЛ

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА Стефан Да Коста имеет предложения от четырех клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом ТАСС сообщил агент 27-летнего француза Александр Черных.

Ранее журналист TSN Даррен Дрегер написал в Twitter о том, что Да Коста продолжит карьеру в НХЛ.

"На сегодняшний день у Стефана есть предложения от четырех клубов НХЛ, в данный момент ведутся переговоры, обсуждается не только финансовая сторона, но и выбирается подходящий клуб для хоккеиста. Нападающий очень хочет играть в НХЛ, но нужно понимать, что одного желания мало. Несмотря на приличное предложение от клубов, стоит осознавать, что игрок не намерен сидеть на скамейке. Если переговоры сорвутся, то будем обсуждать с ЦСКА дальнейшую карьеру игрока в клубе", - сказал Черных.

В сезоне-2016/17 Да Коста в 34 матчах за московский клуб набрал 28 очков (13 шайб + 15 передач).