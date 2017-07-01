Россиянка Абросимова завоевала серебро на этапе Кубка Европы по триатлону

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Абросимова заняла второе место на этапе Кубка Европы по триатлону в соревнованиях среди элитных спортсменок. Турнир прошел в голландском Хольтене.

Победу одержала чемпионка Европы 2013 года Рахел Кламер из Нидерландов, преодолевшая дистанцию за 1 час 1 минуту и 24 секунды. Она опередила российскую участницу Олимпийских игр 2016 года Абросимову на 34 секунды. Третьей на финише стала австралийка Тэмсин Моана-Вел, отставшая от россиянки на семь секунд. Другая представительница России Екатерина Матюх стала пятой.

В соревнованиях мужчин победу одержал южноафриканец Ричард Мюррей (54.31), англичанин Бен Дижкстра стал на финише вторым, уступив лидеру семь секунд. Американец Мэттью Макилрой завоевал бронзу, проиграв Джикстре одну секунду. Россиянин Илья Прасолов финишировал 14-м, проиграв лидеру одну минуту.

Следующий этап Кубка Европы по триатлону пройдет 9 июля в эстонском Тарту.