Футболист ЦСКА Ткачев на правах аренды перешел в тульский "Арсенал"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Полузащитник ЦСКА Сергей Ткачев на правах аренды перешел в тульский "Арсенал". Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

Арендное соглашение 28-летнего Ткачева с "Арсеналом" рассчитано до конца сезона-2017/18. Тульский клуб владеет правом выкупа игрока по окончании аренды.

В сезоне-2016/17 Ткачев выступал на правах аренды в самарских "Крыльях Советов", где принял участие в 20 матчах и забил два мяча.