СКА объявил о подписании контракта с хоккеистом Сергеем Калининым

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Санкт-петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА подписал контракт с российским хоккеистом Сергеем Калининым, который прошлый сезон провел в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба команды.
Контракт хоккеиста с российским клубом рассчитан на три года.
Ранее стало известно, что СКА выкупил права на Калинина у омского "Авангарда".
Калинин является воспитанником омского хоккея. За "Авангард" он выступал с 2009 до 2015 год, проведя 213 игр в регулярном чемпионате КХЛ и набрав 69 очков (31 шайба + 38 передач). В плей-офф КХЛ на его счету 5 очков (3+2) в 31 матче. В 2015 году Калинин перешел в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси", в сезоне-2016/17 регулярного чемпионата он провел 43 матча за команду и набрал 4 очка (2 шайбы + 2 передачи), а в феврале 2017 года был обменян в "Торонто", за который не провел ни одной встречи.
Форвард в составе сборной России стал чемпионом мира 2014 года, а также бронзовым призером чемпионата мира 2016 года.