Клуб НХЛ "Тампа-Бэй" подписал контракт новичка с россиянином Сосуновым

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российский защитник Олег Сосунов подписал трехлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй". Об этом сообщает пресс-служба НХЛ со ссылкой на генерального менеджера команды Стива Айзермана.

19-летний Сосунов был выбран "Тампой" в шестом раунде драфта новичков НХЛ 2016 года под 178-м номером.

Сосунов, выступающий на позиции защитника, имеет рост 204 см и вес 109 кг. В Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) игрок выступал за ярославский "Локо", где за два сезона (2015/16, 2016/17) сыграл 35 матчей, не сумев отличиться результативными действиями.