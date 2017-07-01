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Клуб НХЛ "Тампа-Бэй" подписал контракт новичка с россиянином Сосуновым

Спорт
1 июля, 18:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

19-летний Сосунов был выбран "Тампой" в шестом раунде драфта новичков НХЛ 2016 года под 178-м номером

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российский защитник Олег Сосунов подписал трехлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй". Об этом сообщает пресс-служба НХЛ со ссылкой на генерального менеджера команды Стива Айзермана.

19-летний Сосунов был выбран "Тампой" в шестом раунде драфта новичков НХЛ 2016 года под 178-м номером.

Сосунов, выступающий на позиции защитника, имеет рост 204 см и вес 109 кг. В Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) игрок выступал за ярославский "Локо", где за два сезона (2015/16, 2016/17) сыграл 35 матчей, не сумев отличиться результативными действиями.

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