Гандболистка Кузнецова планирует через 2-3 месяца восстановиться после травмы

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу в составе сборной России Полина Кузнецова, в марте повредившая крестообразные связки колена, через 2-3 месяца намерена завершить восстановление после травмы. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

"У меня, все хорошо, все идет по плану. Через 2-3 месяца я планирую уже играть. Все это время у меня идет восстановление, на отдыхе я тренировалась по собственной программе. Далее восстановление продолжится уже в расположении клуба", - заявила 30-летняя спортсменка.

29 июня было объявлено, что Кузнецова перешла из краснодарской "Кубани" в македонский "Вардар", контракт рассчитан на два года. "Я всегда хотела играть в Европе, особенно в этом клубе. Мне всегда нравился профессиональный подход к делу, подготовке, самим спортсменам в "Варадаре". Немаловажный фактор, что там играют и тренируют россияне (в составе македонского клуба выступают Инна Суслина и Татьяна Хмырова, тренирует команду Ирина Дибирова - прим. ТАСС), это дает больше желания играть там", - подчеркнула гандболистка.

С 1 по 17 декабря в Германии пройдет чемпионат мира. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Дании, Бразилии, Черногории, Туниса и Японии. "У нас есть все шансы на победу. Будет нелегко, расслабляться не стоит, но мы должны обязательно завоевать золото", - сообщила Кузнецова.